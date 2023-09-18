مهرجان المسرح العربى يبدأ حفل الختام بدقيقة حداد على روح الفنان أشرف مصيلحى

وبدأ حفل الختام بدقيقة حداد على روح الفنان أشرف مصيلحى، بحضور الفنانين المكرمين، عمرو عبد الجليل ، وهاجر الشرنوبى، وقيادات أكاديمية الفنون ، وشهد حفل الختام استعراضات غنائية وعرض مسرحى لطلاب الأكاديمية.

والمهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى إسم الدكتور سامي عبد الحليم.

وأعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي ، عن أسماء المكرمين وهم الفنانين: «حسام داغر، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني».

واضاف مدير مهرجان المسرح العربي، أن المهرجان يكرم في حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الاسكندرية الفنان حسام داغر، على أن يُكرم الفنانين الآخرين في حفل الختام.