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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية أوروبية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 11 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 11 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.
 
وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.
 
 وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة ايطاليا، ورحلتين من المانيا، و5 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من داخلية.
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

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