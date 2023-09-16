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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 133 رحلة طيران أوروبية يوميا على مدار الأسبوع

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:23 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 133 رحلة طيران أوروبية يوميا على مدار الأسبوع مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم ارض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة. 
 
وتبين من جدأول التشغيل الاسبوعية أن من المقرر ان تصل 133 رحلة اسبوعية اكثرها وصولا من دول المانيا والتشيك وبولندا، وكذلك من دول ايطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة.
 
ومن المقرر أن تصل اليوم السبت 32 رحلة ضمن الـ133 رحلة التى تصل المطار خلال الأسبوع، حيث يعتبر وصول اليوم أعلى معدل وصول أسبوعى يصل المطار، وإن أغلب الرحلات الوافدة اليوم من بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا.

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