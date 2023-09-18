مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا.. بالأسماء

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة ليرتفع أعداد المتوفين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الخزان في مركز أبوتشت، إلى 3 متوفين وارتفاع الإصابات إلى 16 شخصا.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث مروري في منطقة الخزان بمركز أبوتشت.

وتبين مصرع هارون محمد أحمد قناوي، 65 عامًا، وبخيتة جاد الرب علي، 35 عامًا، ومليكة سلامة هاشم، 56 عامًا، وإصابة طه محمد عبد الراضي، 11 عامًا، زينب جاد الرب علي، 34 عامًا، نعمة حسين سالم، 45 عامًا، سهير حسانين سالم، 33 عامًا، طه منصور حسانين، 16 عامًا، سارة شقيقي حمدي، 42 عامًا، صباح ماضي محمد، 52 عامًا، صباح نورالدين موسى، 52 عامًا، هدية ماضي محمد، 64 عامًا، عبدالرحمن أنس فهيم، 12 عامًا، أنس فهيم عطية، 54 عامًا، فارس سعد خيري، 19 عامًا، رضا أحمد علي، 38 عامًا، خلود عماد حسين سالم، 12 عامًا، رحمة منصور حسانين سالم، 18 عامًا، معتز ممدوح أبوالمجد، 10 أعوام.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

