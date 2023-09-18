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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بسبب الأمطار الغزيرة..

مصرع 17 شخصا فى انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 03:09 ص
مصرع 17 شخصا فى انهيارات أرضية بالكونغو الديمقراطية انهيارات - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية أن 17 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم؛ إثر وقوع انهيارات أرضية بفعل الأمطار الغزيرة في شمال غربي البلاد.

وحذّرت السلطات في الكونغو - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية الأحد - من أن عدد القتلى قد يرتفع في الوقت الذي يقوم فيه عمال الإنقاذ بفحص الأنقاض تحت المنازل المنهارة.


وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الكارثة وقعت على طول نهر الكونغو في بلدة "ليسال" في مقاطعة مونجالا شمال غربي البلاد، حيث كان الضحايا يعيشون في منازل بنيت عند سفح الجبل، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في أضرار جسيمة، بما في ذلك انهيار أرضي ابتلع عدة منازل.


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