اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:35 ص
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا ـ صابر سعيد

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لقى مسن وسيدة مصرعهما، وأصيب 9 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق  الخزان في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد وقوع حادث مروري في منطقة الخزان بمركز أبوتشت.
 
وتبين مصرع هارون محمد أحمد قناوي، 65 عامًا، وبخيتة جاد الرب علي، 35 عامًا، وإصابة 9 آخرين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت.
 
تم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 

مصرع مسن

حادث الخزان

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اخبار قنا



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