إصابة 12 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالظهير الصحراوى بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصيب 12شخص بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 12شخص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالقرب من قرية التحدى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.