اليوم السابع
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مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالمحلة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:56 م
مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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توفى شاب في العقد الثالث من العمر غارقا في مياه ترعة بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب مقيم عزبة الشرملسي التابعة لقرية الهياتم مركز المحلة غارقة في مياه ترعة بالقرية.
 
وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي " م.ا.ر" 21 سنة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اخبار الحوادث

المحلة

جثة

قرية الهياتم

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