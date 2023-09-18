مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

توفى شاب في العقد الثالث من العمر غارقا في مياه ترعة بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب مقيم عزبة الشرملسي التابعة لقرية الهياتم مركز المحلة غارقة في مياه ترعة بالقرية.

وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي " م.ا.ر" 21 سنة، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.