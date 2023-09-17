ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهمين ب قتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور، بعد أن قاما بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شاب بقرية سماتاي التابعة لمركز قطور.

وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب في العقد الثالث من العمر إثر اصابته بطعنات نافذة أودت بحياته في الحال، وتبين أن مرتكبي الواقعة متهمين اثنين إثر خلافات مع المجني عليه، وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.