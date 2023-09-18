اليوم السابع
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مسرح عرائس وورش للأطفال فى افتتاح فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:43 ص
مسرح عرائس وورش للأطفال فى افتتاح فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالإسماعيلية فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة"، بالإسماعيلية، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية وتستمر لمدة 6 أيام بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، ومدرسة يسري الشعراوي الثانوية للبنات، حتى 22 سبتمبر الحالي.
 
بدأت الفعاليات بمدرسة يسري شعراوي الثانوية للبنات بمحاضرة بعنوان "التنمية المستدامة" للمرأة للح\يث عن دور المرأة في تحقيق التنمية، وتمكين المرأة وصلته بالتنمية، بالإضافة لورشة تعليم الرسم الحر للأطفال ورسم معالم مصر والأماكن السياحية المختلفة، باستخدام ألوان الخشب والفلوماستر، وألوان الشمع.
 
تقام الفعاليات بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.
واختتم اليوم الأول بمركز شباب القنطرة غرب، بورشة حكي لمسرح العرائس للفنان محمود نوح والذى حث الأطفال خلال اللقاء على الاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التنمر، وطريقة التعامل مع الكبير باحترام، بالإضافة لمجموعة من الفقرات المتنوعة وسط تفاعل كبير من أطفال القرية.
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (1)
 
مسرح عرائس

 

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (2)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (2)

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (3)
 
جانب من الحضور

 

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (4)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (4)

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (5)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (5)

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (6)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (6)

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (7)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (7)

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (8)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (8)

فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (9)
فعاليات قصر ثقافة الإسماعيلية (9)

 


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