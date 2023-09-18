محافظ القليوبية يتفقد قطعة أرض مقترحة لإنشاء محطة رفع صرف صحي بمنطقة الفلل ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المعلنة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد قطعة أرض بمنطقة الفلل على مساحة 320 مترا والمقترح عمل محطة رفع صرف صحي عليها، لتخدم منطقة كوبري الفحص ومنطقة الفلل، وذلك بحضور مهندسي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الإجراءات وذلك لخدمة المواطنين بتلك المنطقة والانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بها، موجها رئيس المدينة بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها إنهاء المشروع على الوجه الأمثل .

كما تابع المحافظ، ما استجد من أعمال المرحلة الثالثة (ج) من مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها، والذي يشرُف على تنفيذه جهاز إحياء القاهرة الإسلامية الفاطمية، والذي يبلُغ طوله 550 متر بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ، ب)، وسيتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده باستراحات للمواطنين للاستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ إقامة مشروعات صغيرة كالمطاعم والكافيهات وغيرها من المشروعات لمحاربة البطالة.

كما تابع المحافظ، مع استشاري المشروع والقائمين على تنفيذه استكمال أعمال وضع بلاط الإنترلوك بمنطقة (ب)، كما وجه بدهان سور نفق الشعراوي من ناحية الممشى، كما تابع أعمال ممشى النيل من منطقة معدية بطا، حيث تتم الآن أعمال السور الخرساني على نهر النيل ووجه بدفع الأعمال وإنشاء مدخل خاص للمعدية للتيسير على المواطنين، كما وجه أيضا بترميم حائط بمنطقة نادي الري وتطويرها لتتماشى مع أعمال إنشاء الممشى.

واختتم المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال تطوير ورصف شارع الحرس الوطني المؤدي إلى قريه ميت عاصم بطول 1 كيلو بعرض 12 متر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بمدينة بنها، وجاري الآن أعمال تكسير طبقة الأسفلت المتهالكة، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضاري والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة، ولإظهار الطابع المميز لكل مدينة بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيراً إلى أهمية مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كل المُدن والأحياء.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني بالمحافظة.