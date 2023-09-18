محافظ الغربية ورئيس جهاز التعمير يناقشان موقف مشروعات حياة كريمة وآليات تسريع العمل

وتناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بقرى مركز زفتى والتي بلغت 272 مشروع في قطاعات الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية البيطرية، العمارات السكنية "سكن كريم"، الإسعاف، الكباري، ورصف الطرق الداخلية وتحسين شبكات الكهرباء ب 54 قرية بمركز زفتى، تم مناقشة موقف 54 مشروع جاري تنفيذهم ووضع مخطط زمني لنهوهم في مختلف القطاعات بالإضافة إلى مناقشة موقف رصف وتسوية 42 شارع داخلي بالقرى المقرر البدء في رصفها.

واستعرض دار الهندسة خلال الاجتماع موقف استلام المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل.

وأكد محافظ الغربية تقديمه كل سبل الدعم وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في هذه المشروعات مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها خلال جدول زمني محدد تمهيدا لدخولها الخدمة، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

ومن جانبه، وجه رئيس جهاز التعمير الشكر لمحافظ الغربية على متابعته المستمرة للمشروعات، مشيدا بالتعاون البناء بين محافظة الغربية وجهاز التعمير، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني الغربية.