اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الغربية يتابع استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:17 م
محافظ الغربية يتابع استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.
 
جاء ذلك خلال متابعته لاستمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى، حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.
 
الجدير بالذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في المدينة.

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