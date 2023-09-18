محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزيرة التخطيط والمشرف على جائزة التميز الحكومي

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الاثنين، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشركات الاستراتيجية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في إطار زيارته للمحافظة والوفد المرافق له.

وبحث محافظ الدقهلية ومساعد وزيرة التخطيط، سبل التعاون بين جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض "مختار وبدر" إنجازات المحافظة في جائزة مصر للتميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وكيف استطاعت الدقهلية الحصول علي المركز الأول لمدة ثلاث سنوات متتالية والمركز الأول والثاني في عام واحد، حيث حصل مركز أجا علي المركز الأول لجائزة التميز الحكومي لعامي 2021 و2022 والمركز الثاني لعام 2023، بينما حصل مركز المنصورة علي المركز الأول لعام 2023.

وأكد "المحافظ"، أن الدقهلية محافظة عريقة لها تاريخ مشرف ولديها رصيد كبير في الحصول علي جوائز متنوعه ومراكز متعددة في كافة المجالات والتخصصات ، مثل مبادرة حياة كريمة وملف تقنين املاك الدوله وملف التصالح علي مخالفات البناء.

وقال "المحافظ" باسم الجهاز التنفيذي بالمحافظة ابعث برسالة شكر وتقدير إلي رئيس الجمهورية علي دعمه ورعايته الكريمة لجائزة التميز الحكومي ولمبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اطار بنائه للجمهورية الجديدة.

وأضاف، أن المسابقة تعكس حرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جاءت لتعكس ما حققته الجهود الوطنية التى بذلتها مصر لمواجهة التغيرات المناخية، والتي يشهدها العالم أجمع اليوم مثل ما حدث في ليبيا والمغرب واليونان وغيرهم.

وثمن " المحافظ " دور وزارة التخطيط وجميع القائمين والمسئولين عن جائزة مصر للتميز والحكومي والمشروعات الخضراء الذكية وعلي رأسهم الدكتورة هالة السعيد والسفير هشام بدر.

ومن جانبه أعرب "مساعد وزيرة التخطيط " عن سعادته البالغة لوجوده علي أرض الدقهلية التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الدينية والفنية والفكرية والسياسة والرياضية والعسكرية وغيرهم.

وقال "المشرف علي جائزة مصر للتميز الحكومي " اتقدم بخالص التهاني القلبية لمحافظ الدقهلية وللجهاز التنفيذي بالمحافظة لفوزهم بعدد من المراكز الأولي في جائزة التميز الحكومي لثلاث سنوات متتالية حصل منها مركز أجا علي المركز الاول مرتين متتاليتين لعامي 2021 و 2022 والمركز الثاني لعام 2023 بينما حصل مركز المنصوره علي المركز الاول لعام 2023.

وأكد السفير " بدر "، أن حصول الدقهلية علي المركز الأول لثلاث سنوات متتالية إن دل فإنما يدل علي قوة الجهاز التنفيذي بالدقهلية وأنهم يعملون بروح الفريق الواحد تحت قيادة قائد شاب ونشيط استطاع بفكره وحكمته تدريب القيادات والعاملين علي كيفية اجتياز المسابقة وتحقيق الفوز ، وهذا ليس جديد عليه فقد حصل في عام 2019 علي المركز الأول علي مستوي وزارة التنمية المحلية في جائزة أفضل سكرتير عام ورئيس مصلحه والمركز الثالث علي مستوي الجمهورية .

وأشار " المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية " الي أن الدقهلية سجلت 159 مشروع في المبادرة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية سيتم تصعيد 6 مشروعات منها علي المستوي الوطني لحصولهم علي جائزة المبادرة من اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وقال السفير " بدر " فخري واعتزازي بالجهاز التنفيذي بمحافظة الدقهلية علي ما حققوه من نجاحات وتقدم في كافة الملفات وعلي ما شاهدته اليوم من إنجازات علي أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية ومساعد وزيرة التخطيط قد قاموا بجولة تفقدية داخل الديوان العام للمحافظة لمشاهدة اعمال التطوير داخل الديوان العام والذي له أثر إيجابي علي حصول المحافظة علي جائزة التميز الحكومي لأن التقييم يشمل المباني والمؤسسات ومدي رضاء العاملين داخل هذه المؤسسات علي الخدمة المقدمه لهم في إطار ملف رضا العاملين بالجهاز الإداري ، حيث شملت الجولة تفقد قاعة المؤتمرات والاجتماعات والحفلات الكبري ، ومتحف اعلام الدقهلية ، والمركز التكنولوجي بالمحافظة ، وقاعة الأزمات ومكاتب العاملين بالديوان .

جاء ذلك في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي ، واهتمامه بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثيرا واضحا وقويا علي كوكب الأرض وتمشيا مع جهود اجهزة الدولة لتنفيذ توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 27 والذي يتم من خلاله وضع استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية وتطبيقها ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.