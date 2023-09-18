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متحدث الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي ببني سويف

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 07:42 م
متحدث الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من قرارات الرئيس السيسي ببني سويف الدكتور محمد القرش
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الجزء الخاص بدعم المزارعين في قرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لبني سويف تؤكد وترسخ اهتمام القيادة السياسية بالفلاح المصري وقطاع الزراعة بشكل عام.
 
وأشار الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن  أكثر من 80 ألف مزارع يستفيد من قرارات الرئيس، كما يتم رفع حوالي 50 مليون جنيه عن كاهل المزارعين، موضحا أن ما يحدث من دعم للمزارعين ينعكس على الأمن الغذائي المصري وهو قرار مهم.
 
وناقش الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات تحفيز المزارعين لزراعة المحاصيل المستهدفة وتفعيل الزراعات التعاقدية.
 

وزارة الزراعة

متحدث الزراعة

قرارات الرئيس السيسي

بني سويف

الزراعة في مصر



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