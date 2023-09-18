قصور ثقافة الأقصر تقدم أنشطة وورشا فنية لدعم الأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

استمر قصر ثقافة الأقصر ، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث شهد القصر عدة ورش فنية بعنوان "ملامس" لصفاء حسن مسئولة القصر، وورشة فنية "تشكيل الصلصال" نفذتها شيماء سعيد مسئولة بالقصر، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان "التعليم ودوره في مكافحة الإرهاب" أوضح بها سيد صدقي منسق القصر، تفاصيل دور التعليم في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب فكرية في المقام الأول.

وعلى هامش الفعاليات المقامة ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استكملت ورشة "ميلاد شاعر" للشاعر يحيى سمير، وورشة" الخط العربي" ونفذتها شيماء محمد، وأعد دوري ثقافي أسئلة في المعلومات العامة أدارته حسانية حجاج، وورشة فنية بعنوان "كيفية عمل ورد مجسم بالفوم" نفذتها رنا محمد، كما أعدت دورة "أساسيات الرسم" نفذتها د. نجلاء بدوي، مع استمرار ورشة إعداد فرقة الإنشاد الديني إشراف طه حساني بقسم الموسيقى العربية.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "فن الحركة المسرحية" أوضح المخرج المسرحي كريم الشاوري أنواع الحركة المسرحية منها "الحركة المستقيمة والحركة الدائرية، والحركة الموضعية، والحركة المنحنية والحركة المتعرجة"، وعقدت محاضرة بعنوان "تنمية المهارات" أوضح شعبان شلبي تنمية المهارات بالاصرار والعزيمة، والهدف المنشود، ومن المهارات الإتقان والتفوق، كما نفذ القصر ورشة عمل سلسلة من المسامير المقطرة نفذتها أنوار أيمن، مستخدمة خرز لولي ومسامير مقطرة، وحلقات وقفل وسلسلة، وورشة عمل "خاتم من خرز الضفدع" نفذتها أشرقت أيمن، مستخدمة خرز التفسيرة وخيط مقاس 40، بجانب ذلك أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "يا سيدة زينب" ألقاها عوض الله محمد، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة تدريب أغاني بإشراف حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الأورج إسماعيل أحمد.