محاضرات ثقافية بالأقصر حول النظافة الشخصية للأطفال وورش رسم ومسرح عرائس

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "تغيير الخطوط والألوان في برنامج Word"، أوضحت خلالها إيفون إيليا مسئولة القصر، كيفية تغيير حجم الخط، وكيفية تغيير شكل ونوع الخط ولونه وخلفية الخط.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية للأطفال"، أوضح فيها محمد حنفي مسئول المكتبة، مفهوم النظافة الشخصية للأطفال، ومجالات وصور النظافة الشخصية للأطفال، واليوم العالمي للنظافة ٥ مايو من كل عام، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "عمل بلورة من اللمبات" نفذتها حجاجية خيري، وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تقنيات تقديم الشخصية _الجزء الأول" تحدث خلالها عمرو عبد الصبور مسئول بالقصر، عن طبيعة حوار الشخصية، وعدم تدخل القاص وعدم ظهوره في السرد القصصي للشخصية القصصية، وكيف تكون طريقة تحدث الشخصية في الحوار القصصي، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "الحوار في القصة القصيرة" أوضح فيها إنه بالقصة يقال لنا أن الشخصيات تتحاور ولكننا لا نسمع أصواتها، وأننا نقرأ الحوار في القصة ورغم أنه يبدو واقعيا فهو غير ذلك، حسب ثقافة الشخصية وطبيعتها الحياتية والاجتماعية.

فيما أعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني بعنوان "يا روح روحي بلسم جروحي" ألقاها مروان جمال، وكذلك أعد قصر ثقافة أرمنت موشحات دينية بعنوان "صلي على الحبيب" ألقاها طه مساعد مسئول بالمركز، كما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد عراقي بعنوان "من خاف سلم"، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية" عمل حظاظة مر الخرز" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة خيط حظاظات وخرز تفسيره وأبيض، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء أحمد، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.