فوائد السمن البلدى .. يعالج مشاكل الغدة الدرقية وصحة العظام

كتب – حسام الشقويرى

يتميز السمن الطبيعى عن السمن الصناعى، بأنه من الأغذية المفيدة للجسم، لذلك ينصح خبراء التغذية العامة باستهلاك 20-30 جرامًا من السمن يوميًا للحصول على طعام صحى وفقًا لما نشره موقع timesofindia





ويحتوي السمن البلدى، على أحماض دهنية أساسية ومضادات أكسدة وهو مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك، ويتمتع السمن بخصائص مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب، ويقوي السمن جهاز المناعة، ويمكن أن يحسن عملية الهضم، وهو مفيد لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ويساعد في شفاء الحروق والندبات، ويعزز صحة الجلد، ويعالج مشاكل الغدة الدرقية، وصحة العظام، ويساعد في إنقاص الوزن، ولذلك يجب استخدامه طبيعيًا، أو رشه على الأطباق الدافئة أو استمتع به باعتدال لجني فوائده الشاملة، ولا ينبغي تسخينه بشكل مفرط أو طهيه لفترة طويلة. لأن تسخين السمن لا يغير خصائصه الغذائية فحسب، بل قد ينتج أيضًا مركبات ضارة.

هناك عدة فروق بين الزبد والسمن البلدى والسمن النباتى

1. السمن مناسب للقلي والطبخ في درجة حرارة عالية، حيث يمكن أن تحترق الزبدة عند 177 درجة مئوية ولكن يمكن أن يتحمل السمن حتى 252 درجة مئوية، والمقصود بنقطة الاحتراق أو التدخين هى "درجة الحرارة التي يطلق عندها الزيت أو السمن الدخان ويبدأ فى فقدان نكهته ومذاقه وفوائده الصحية".

2.السمن يحتوي على عدد أقل من بروتينات الألبان لذلك فهو مناسب للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية من منتجات الألبان.

3.يحتوي السمن البلدى على نسبة أقل من الكازين وسكر الحليب مقارنة بالزبدة العادية.

4.تحتوي الزبدة على دهون مشبعة أكثر من السمن فلذلك يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول هذا بالإضافة الى أن تسبب الزبدة الإمساك في حين أن السمن يخفف الإمساك لذلك فإن السمن له فوائد صحية أفضل من الزبدة.

5.يساعد السمن البلدى على خسارة الوزن لأنه يحتوي السمن على مستوى أعلى من حمض اللينوليك المقترن الذى يعمل على تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي وتحفيز تكسير دهون الجسم.