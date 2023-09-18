غلق وتشميع 5 ورش مخالفة فى العامرية بالإسكندرية

شن حى العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة استهدفت متابعة التزام المحلات والورش والمنشآت التجارية المخالفة، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشارع.

وأعلن حى العامرية أول، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، وإشراف دعاء قطب سكرتير عام الحى، أن الحملة انطلقت من خلال الإدارات المعنية بالحى، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 ورش متنوعة النشاط غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما تم التحفظ على عدد 9 حالات إشغالات متنوعة، وكذلك إيقاف حالة بناء بدون ترخيص بمنطقة النهضة قرية البيضا بنزينة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى.

وعلى صعيد آخر، قامت إدارة الرصد البيئى وجميع الإدارات المعنية بحي العامرية أول، ضمن أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم (152) لسنة 2023، برفع كفاءة النظافة بمنور الذهب، كما تم نقل المخلفات الصلبة من مستشفى العامرية العام وجارى استكمال الاعمال والمتابعة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر تم رفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها وعبد القادر وقرى النهضة.