ضبط 3600 قطعة حلوى يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى داخل مصنع بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط مصنع لإنتاج الحلوى بإحدى قرى مركز طنطا وبداخله 3699 قطعة حلوى المولد وكميات كبيرة من الحلوى، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الرقابة على الأسواق العامة ومصانع الحلوى خاصة مع قرب المولد النبوي الشريف.

وتشكلت حملة مكبرة برئاسة وكيل وزارة التموين، تمكنت من ضبط 140كجم خامات ومكسبات طعم منتهيه الصلاحية انتهاء مارس واغسطس 2023 وزيوت داخل مخزن تابع لمصنع حلوى جافة بمنطقه نائيه بإحدى قرى مركز طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.