ضبط طن لحوم مجهولة المصدر داخل أحد مصانع التجهيز والتعبئة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط و متابعة المصانع.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.

وقامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و تحت إشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط أحد مصانع تجهيز وتعبئة اللحوم ومنتجاتها لحيازته لحوم مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة حيث تم التحفظ على 50 كرتونة لحوم مجمدة زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم باجمالى وزن واحد طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.