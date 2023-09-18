ضبط "السامبو" تاجر المخدرات وبحوزته هيروين وشابو وأسلحة نارية في الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من إلقاء القبض على تاجر للمواد المخدرة في مدينة المنزلة، وعثر بحوزته على ربع كيلو هيروين، وكمية من مخدر الشابو وأسلحة نارية، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيق لمباشرة أعمالها.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة، بقيام مسجل خطر بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة البر الثاني، دائرة المركز واتخاذها وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إعداد مأمورية أمنية مكبرة، تحت إشراف رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الدقهلية، وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة المنزلة، وتمكنت من ضبط المتهم ويدعى حسن م.ف.ال. وشهرته حسن السامبو، ويبلغ من العمر 40 عاما، مسجل خطر سرقات عامة ومخدرات، ومطلوب ضبطه على ذمة قضايا جنائية.

وعثر بحوزته على ربع كيلو من مخدر الهروين، وكمية من مخدر الشابو، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وميزان حساس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ حصيلة البيع.

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.