صحيفة: إضراب الأطباء والاستشاريين معا لأول مرة فى إنجلترا يوم الأربعاء

كتبت رباب فتحى

حذر مسئولو هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن إضرابات الأطباء هذا الأسبوع من المحتمل أن تتسبب في تعطيل رعاية المرضى بشكل غير مسبوق، حيث سيشهد يوم الأربعاء قيام الاستشاريين والأطباء المبتدئين بإضراب مشترك لأول مرة في النزاع المتصاعد حول الأجور، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسيضرب الأطباء المبتدئون في إنجلترا، الذين نظموا بالفعل خمسة أيام من الإضراب الصناعي هذا العام، مرة أخرى في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر - والذي يتزامن اليوم الأول منه مع إضراب الاستشاريين.

مع تأجيل ما يقرب من مليون موعد وعلاج في إنجلترا منذ بدء العمل الصناعي في ديسمبر، ووصول قوائم الانتظار إلى مستوى قياسي، أعرب قادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن مخاوف جدية بشأن التأثير على رعاية المرضى.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات الصحية الوطنية، سافرون كورديري: " من المرجح أن يتسبب الإجراء الصناعي هذا الأسبوع، بما في ذلك الإضراب المشترك للاستشاريين والأطباء المبتدئين لأول مرة، في تعطيل رعاية المرضى على عكس أي شيء رأيناه من قبل. إن النزاع المستمر - وغياب الحوار الهادف بين الجانبين - يثير قلق المرضى، ويثبط معنويات الموظفين، ويضر بهيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وفي الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تقارير عن تأخير عمليات المرضى عدة مرات. وقامت مؤسسة واحدة على الأقل بنشر متطوعين لأول مرة لدعم المرضى بالوجبات والمشروبات وتوفير الرفقة في قسم الطوارئ أثناء الإضرابات.

وقال آخرون إنهم يشعرون بالقلق من أن كبار الأطباء غير راغبين بشكل متزايد في تغطية نوبات عمل الأطباء المبتدئين عندما يضربون عن العمل.