شباب ورياضة الشرقية: ندوات تبرز دور الدولة فى تأهيل الشباب لسوق العمل

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اجتماع خاص بمديرى الإدارات الفرعية لوضع الرؤى والأطروحات الخاصة بكل إدارة بجميع المراكز الإدارية التابعة للمديرية في تنفيذ كافة الانشطة، والبرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع استراتيجية وأهداف الخطة الموضوعة على الصعيدين القومي والمحلي والتعاون ما بين إدارات المديرية والتنسيق مع كافة الهيئات الشبابية والرياضية، وفتح قنوات الاتصال الدائم مع مختلف القطاعات بالمحافظة بما يخدم القطاع الرياضي والشبابي ووصول الخدمات المقدمة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بأقصى درجات الجودة وفقا للمعايير الخاصة بتنفيذ الأنشطة والوصول إلى كافة شرائح المجتمع الشرقاوي بما يحقق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتحقيق الرسالة والهدف من تنفيذ الأنشطة.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة مديري الإدارات الفرعية بتكثيف الندوات التوعوية التى تختص بنشر الوعى لدى الشباب والطلائع وإبراز مجهودات الدولة المصرية وما تقدمه من خدمات بجميع القطاعات بوجه عام وبقطاع الشباب والرياضة على وجه خاص وإبراز الخدمات المقدمة من مراكز الشباب وما قدمته من مبادرات مجتمعية كملتقيات التوظيف والدورات التي تنمي المهارات الحياتية والتسويقية لدى الشباب وتأهيلهم الى سوق العمل فضلا عن الأنشطة الرياضية والشبابية داخل مراكز الشباب وتطوير البنية التحيتة للأبنية والملاعب الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

وأضاف وكيل الوزارة ان توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي جاءت للمضي نحو استحداث كافة البرامج و الانشطة وتنفيذها في اطار غير نمطي وبما يترأى مع طموحات الشباب والطلائع بمختلف ميولهم واستخدام كافة تقنيات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة بما يساهم في استخراج البيانات بشكل سريع، وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية خاصة بالهيئات الشبابية والرياضية كما اكد على التنسيق مع كافة الكيانات الشبابية بالمحافظة في تنفيذ الانشطة والاهتمام بالمبادرات الشبابية ورعايتها بما يعود بالنفع العام وفي إطار الدور المجتمعى للمديرية.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد حماد مدير عام الادارة العامة للشباب ، الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، والمهندس إسلام النجار مدير إدارة المعلومات والدكتور عمر حجازى مدير التسويق الرياضي واحمد حسن المنسق الاعلامى لمديرية الشباب والرياضة والسيد خليل الاخصائى بالإدارة العامة للشباب.