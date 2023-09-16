وزير الشباب: الوزارة نظمت 5000 برنامج شارك فيها ملايين الشباب والفتيات

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المصريين في لحظات الشدائد يكون لهم كلمة ورأي أخر، موضحا أن الشباب المصري في الجمهورية الجديدة منحتهم الدولة كل الاهتمام والتقدير، مشيرًا إلي أن وزارة الشباب نظمت 5000 برنامج شبابي في كل قطاعات وربوع المحافظات، اشترك فيها 131 مليون مشاركة للشباب والفتيات المصريين.

وتابع الوزير خلال كلمته بمؤتمر "بناء الوعي والسلم المجتمعي" ضمن مبادرة وطن واحد، باستاد المؤسسة العمالية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، والذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية برئاسة الشيخ كامل مطر، أن الانشاءات وأعمال التطوير بمراكز الشباب طالت كل مكان بقرى ومحافظات الجمهورية، قائلا: "كلنا مع مصر بلدنا وفي أي تحدي بنقول الشعب المصري قادر وبيكون علي قدر المسؤولية".

وأشار الوزير، إلي أن حضور عدد كبير من أبناء الدولة المصرية علي اختلاف فئاتهم يؤكد علي أن المصريين يد واحدة خلف قيادتهم السياسية الرشيدة، وأنهم قادرون علي تحدي الصعاب.