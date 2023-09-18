سول: التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا عمل غير قانوني

وكالات

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا هو عمل غير قانوني وغير عادي ويعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعديد من العقوبات الدولية الأخرى.

وأدلى يون بهذه التصريحات في مقابلة مكتوبة مع وسيلة إعلامية أجنبية نشرت الأحد قبل يوم واحد من توجهه إلى نيويورك بالولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مخاوف من تعميق التعاون العسكري بين بيونغ يانغ وموسكو بعد قمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي.

وأكد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحد بشكل أكثر قوة ردا على مثل هذه الخطوة من قبل كوريا الشمالية وروسيا.

وحذر يون أيضا من أن كوريا الشمالية ستواجه "نهاية النظام" إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية