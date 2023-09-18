اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:30 م
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رئيس مدينة دمياط الجديدة يفتتح معرض "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:07 م
رئيس مدينة دمياط الجديدة يفتتح معرض "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة
دمياط معتز الشربيني

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افتتح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط معرض أهلا مدارس، فى إطار التعاون المثمر بين جهاز المدينة والغرفة التجارية بدمياط لخدمة سكان المدينة، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تدعيم الصناعة المحلية، ودعم المواطنين بأسعار مخفضة وجوده عالية لمتتطلبات الأسرة المصرية للعام الدراسي الجديد .

 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمبادرة كلنا واحد "أهلا مدارس"، لرفع الغلاء عن الأسرة المصرية وتشجيع المنتج المحلى وفى إطار توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير كافة الخدمات لسكان المدن الجديدة .
 
معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة (1)
معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة (1)

معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة (2)
معرض أهلا مدارس لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة (2)

 


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دمياط الجديدة

اخبار دمياط

اهلا مدارس



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