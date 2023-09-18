رئيس مدينة دمياط الجديدة يفتتح معرض "أهلا مدارس" لبيع المستلزمات بأسعار مخفضة

دمياط معتز الشربيني

افتتح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه المهندس محمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط معرض أهلا مدارس، فى إطار التعاون المثمر بين جهاز المدينة والغرفة التجارية بدمياط لخدمة سكان المدينة، حيث يتم طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى مع التركيز على المنتج المصرى بهدف تدعيم الصناعة المحلية، ودعم المواطنين بأسعار مخفضة وجوده عالية لمتتطلبات الأسرة المصرية للعام الدراسي الجديد .