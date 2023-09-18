اليوم السابع
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رئيس الجمعيات الأهلية بشمال سيناء: ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:11 م
رئيس الجمعيات الأهلية بشمال سيناء: ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة الشيخ عبد العال الأخرصى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال الشيخ عبد العال الأخرصى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خاض معركة شرسة فى شمال سيناء ضد الإرهاب، وانتصر على قوى الشر الممولة ومدربة بأحدث أنواع القتال، واستطاع إنهاء ما يحدث فى سيناء من خلال القوات المسلحة والشرطة المصرية.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه لولا الحرب على الإرهاب لكانت استئصلت سيناء من أرض مصر وتواجد الإرهاب والإرهابيون فى كل شوارع مصر، وتم تقسيم مصر من الداخل، ولكن الفضل يعود للحرب التى شنها الرئيس عبد الفتاح السيسى والقضاء على الإرهاب، مؤكدا أن أهالى سيناء يشعرون بالأمن والأمان لما شاهدوه من انتصارات على أرض الواقع.
 
وأكد على دعم الجمعيات الأهلية بشمال سيناء للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "ندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى البناء ولابد من استكمال المسيرة لأنه أعلم بما بناه، وأجدر باستكماله على أكمل وجه".

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