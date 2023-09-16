نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لقسم الجلدية بكلية الطب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لقسم الجلدية بكلية الطب تحت عنوان"تحديات مستقبلية للأمراض الجلدية وتجميل الجلد"، والذى يقام تحت إشراف الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عامر الرئيس الشرفى للمؤتمر، الدكتور أمانى نصار رئيس المؤتمر، الدكتور أيمن السيد سكرتير عام المؤتمر، د.محمد خاطر والدكتور خالد غريب مقررا المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عامر رئيس جامعة الزقازيق الأسبق ، الدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وما يقرب من 850 طبيب من أطباء الجلدية من جميع محافظات مصر، ولفيف من رؤساء أقسام الجلدية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور عاطف حسين سعادته بحضوره وسط كوكبة متميزة من العلماء أبناء جامعة الزقازيق فضلا عن السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف المحافظات، مشيداً بدور قسم الجلدية في تحقيق السبق في تبني الموضوعات العلمية المتميزة ومواكبة كل ما هو جديد في أمراض الجلدية والتناسلية، مثمناً علي مجهودات كافة القائمين علي إنجاح هذا المؤتمر، متمنياً للمشاركين التوفيق والسداد.

وخلال الافتتاح أوضحت الدكتورة أمانى نصار أن المؤتمر هذا العام ألقى الضوء على كل ما هو جديد فى عالم الجلدية والتجميل فى مختلف مجالات البحث العلمى ، حيث تناول جلسات علمية متنوعة ومحاضرات على أعلى مستوى، مؤكدة على أنه من أهداف المؤتمر إثراء العملية التعليمية والبحثية فى التخصص وإتاحة الفرصة لكافة المشاركين في المؤتمر من مختلف الجامعات المصرية من تبادل الرؤى والأفكار ونقل الخبرات والمعارف.