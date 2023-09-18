حياة كريمة بالقليوبية توزع 73 مقعدا كرسيا متحركا وكهربائيا لذوى الهمم وسط فرحة الأسر

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مؤسسة " حياة كريمة "، مبادرة "خطى" والتي تستهدف ذوي الهمم بشأن توفير بعض المساعدات من كراسي متحركة عادية وكهربية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقامت مؤسسة "حياة كريمة" بالقليوبية بتجهيز المبادرة بالمحافظة، والتي أقيمت باستاد "سيتي كلوب بنها"، في حفل حضره حشد كبير من أهالي الحالات والجمعيات الأهلية المتعاونة مع المؤسسة، والذي تم فيه توزيع 73 كرسي متحرك وكهربائي لصالح ذوى الهمم.

وشملت فقرات حفل التوزيع البدء بالقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الأخوة الأشقاء بليبيا والمغرب، وكلمة شكر من المؤسسة ألقاها العقيد أحمد عيد مدير مكتب القليوبية، وبحضور مصطفى السيد منسق عام المؤسسة، ومحمد راضي نائب المنسق العام، والدكتور أحمد مصطفى منسق مركز بنها، وهند جلال عضو قطاع المبادرات ومدير إدارة التوعية بالمؤسسة.

وأعرب الأهالي والجمعيات عن فرحتهم العارمة من هذا الحفل الذى شهد توافد العديد من أهالي وأسر ذوى الهمم وعن فرحتهم باهتمام الرئيس بهم بشكل خاص.

جدير بالذكر أن مؤسسة "حياة كريمة بالقليوبية"، مر على تواجدها أكثر من 4 أعوام تم فيهم تغيير وجه الحياة بمركز شبين القناطر، حيث تم عمل أكثر من 700 مشروع بتكلفة تجاوزت 7 مليار جنيها في كافة القطاعات وخاصة قطاعات البنية التحتية والخدمية وجارى البدء بتجهيز المشروعات الخاصة بالمؤسسة في مركز طوخ وقليوب والخانكة، فضلا عن استهداف كافة مراكز المحافظة بالتدخلات الاجتماعية العاجلة التي تقوم بها المؤسسة بصفة دورية بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.