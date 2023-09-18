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حملة للتفتيش على المصانع والمحلات للتأكد من تداول المنتجات الغذائية بدمياط

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:32 م
حملة للتفتيش على المصانع والمحلات للتأكد من تداول المنتجات الغذائية بدمياط جانب من الحملة
دمياط معتز الشربيني

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شنت حملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقتها للمواصفات بمدينة كفر البطيخ بدمياط، فى وجود عبدالرحمن أبو ليلة نائب البيئة، روضة منير نائب رئيس المدينة، والهيئة المصرية لسلامة الغذاء وادارة المتابعة بكفر البطيخ والأزمات والصحه والتموين والطب البيطري، ورخص المحلات والبيئة بمدينة كفر البطيخ، وتم تحرير عدد من محاضر للمخالفين
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، و المرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات، وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ.
 
 

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