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تعيين المصرى محمد الزرقانى منسقا مقيما للأمم المتحدة فى السعودية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:15 م
تعيين المصرى محمد الزرقانى منسقا مقيما للأمم المتحدة فى السعودية محمد الزرقاني من مصر منسقاً مقيماً للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية.
كتبت: هند المغربي

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عين أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة المصرى محمد الزرقانى منسقاً مقيماً للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية. 
 
ووفق موقع الأمم المتحدة الرسمي يتمتع الزرقاني بأكثر من 16 عامًا من الخبرة في مجال التنمية، ولا سيما في مجال التنمية الاقتصادية المحلية، وإصلاح سوق العمل، والبحث والابتكار، والإدارة الآمنة والمنظمة للتنقل البشري. 
 
قبل تعيينه كمنسق مقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، شغل منصب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، حيث كان مسؤولاً عن تقديم المساعدة الفنية للحكومة في جميع القضايا المتعلقة بالهجرة. إصلاح سوق العمل، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبيئة الهجرة وتغير المناخ، والهجرة وإدارة الحدود، فضلا عن الهجرة والتنمية.
 
كما شغل منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالنيابة في مملكة البحرين من نوفمبر 2020 حتى أبريل 2022. كما أشرف على برامج التعاون الفني للمنظمة الدولية للهجرة مع هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة. 
 
وقبل ذلك، عمل الزرقاني مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر والكويت كرئيس لبرامج تحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية ومع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر كمنسق وطني لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية. 
 
محمد الزرقاني، حاصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة ويبستر في هولندا.

الأمم المتحدة

مصر

السعودية

محمد الزرقاني

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