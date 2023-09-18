جامعة حلوان: مشاركة الطلاب فى بحوث مشتركة تعكس الاهتمام بالبحث العلمى

كتب ــ محمود طه حسين

أكد الدكتور السيد قنديل، أن مشاركة الطلاب فى بحوث مشتركة تعكس الاهتمام بالبحث العلمي، وتعد هذه المشاركة فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة مع باحثين آخرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك يسهم في إثراء البحث العلمي في مجال التربية الفنية وتطويره بمزيد من الأفكار والمناقشات.

وأعلنت جامعة حلوان عن مشاركة مميزة لأربعة طلاب من كلية التربية الفنية في المؤتمر العالمي In Sea World Congress في تركيا، بدعم من الدكتور نبيل عبد السلام القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أحمد حاتم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعقد المؤتمر بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمختصين في مجالات متنوعة.

وتعاون الطلاب مع الدكتورة سامية الشيخ، من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان والدكتورة أنيتا سينر من جامعة كونكورديا في كندا في مشروع بحث مشترك بعنوان "تعليم الفنون COILING: الإبداع معًا كطرق تدريس عامة". وأوضح البحث أن COIL هو اختصار "التعاون الدولي عبر الإنترنت"، حيث تمثل الدراسة والبحث فرصة لتطبيق خبرات التعلم وبناء الشبكات والصداقات فعليًا بطرق جديدة من خلال عمليات التبادل التي تركز على المتعلم.

وتعد أساليب العمل الجماعي العالمية في الوقت الفعلي غير تقليدية إلى حد ما في التعليم العالي نظرًا لاختلاف الهياكل المؤسسية والمناطق الزمنية واللغات، ومن خلال التدريس خارج حدود الفصول الدراسية فإننا ندرك أن هذه القيود يسهل اختراقها ويمكن التغلب عليها بسهولة من خلال استخدام التقنيات الرقمية، مما يخلق إمكانية الاستدامة، ويتم إثراء وحدات COIL من خلال التركيز على المحادثة التقنية كعادة ذهنية، وتشجيع التفكير الابتكاري والاستجابات في الوقت المناسب من خلال الشراكات التعاونية.

وتضيف الدكتورة سامية الشيخ، أن فريق جامعة حلوان استطاع إلقاء البحث بشكل مميز مما جعل أحد أساتذة جامعة أمريكية يعرب عن رغبته في التعاون في مشروع مماثل.