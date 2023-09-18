ثقافة الأقصر تدعم الشباب بمحاضرات حول المسرح وبناء الفرد وورش فنون تشكيلية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الأنشطة التربوية وأثرها في بناء الفرد"، أوضح خلالها أبو المكارم عبد الجليل مسئول بالمكتبة، أنواع الأنشطة التربوية وأهدافها ومعايير الأنشطة التربوية، والأسس التربوية التي تقوم عليها العملية التعليمية، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها زينب أشرف مسئولة بالمكتبة.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "المسرح البريختي"، حيث أوضح المخرج المسرحي محمود النجار، من هو بريخت وملامح المسرح البريختي ومفرداته، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "غنوة"، بينما أعد قصر ثقافة الطود دوري ثقافي لرواد القصر، وورشة فنون تشكيلية "رسم بقلم الرصاص" نفذتها هند مصطفى، كما نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية نفذتها مروة عوض الله بصحبة رواد المركز، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها عفاف إبراهيم، كما أقيمت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "جحا والصفقة الرابحة" تأليف ماهر عبد القادر سردتها صفاء موس، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي بعنوان "شخصيات مؤثرة - ابن بطوطة" نفذتها ثناء محمود.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر، حيث نظم قصر الطفل محاضرة بعنوان "مستقبل مصر المائي" أوضح يحيى أحمد مسئول بالقصر، تعريف الأمن المائي، حصة مصر من النيل وترشيد الاستهلاك المائي، بجانب ذلك أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الأورج إسماعيل أحمد، وأعدت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "الزراعة في مصر القديمة" تأليف على عبد الحليم على ألقتها فاطمة حسن، يتضمن الكتاب كيف اهتدي المصري القديم إلى الزراعة وما هو دور نهر النيل في ذلك وأساليب الزراعة وأبرز المحاصيل الزراعية، الآلات الزراعية التي استخدمها المصري القديم في الزراعة.