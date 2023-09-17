بطلة مصر بالملاكمة: "ذهبية أولمبياد فرنسا القادمة هديتى لمصر.. وسعيدة بتشريف بلدى"

دمياط - هيثم مراد

استقبل أهالي مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، البطلة يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة، وذلك عقب إحرازها الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة السنغالية داكار، لتضمن مقعدًا في أولمبياد فرنسا القادمة كأول فتاة مصرية تشارك في دورة الألعاب الأولمبية عن لعبة الملاكمة.

التقى "اليوم السابع" بالبطلة "يمنى عياد" والتى بدأت حديثها لنا قائلة: "أجواء ما قبل البطولة كانت رائعة قمنا بالاستعداد الجيد، شاركت في معسكرات داخل مصر وخارجها من أجل الوصول إلى أفضل شيء وهذا كان أحد أسباب تحقيق الإنجاز" واستمرت لاعبة منتخب مصر في لعبة الملاكمة في الحديث قائلة: "عندما تلعب باسم مصر فإن الأمر لم يكن سهلاً على الإطلاق، عليك التركيز في كل مباراة وتحقيق الفوز لا بديل عن ذلك".

وأضافت بطلة مصر في لعبة الملاكمة قائلة: "أصبحت أول فتاة مصرية تشارك في الأولمبياد في هذه اللعبة، الآن أبدًا تحد جديد، سيكون تركيزي حتما تحقيق الذهب، سأكون هناك من أجل الميدالية الذهبية".

وأشارت قائلة: "مباراتي مع بطلة الجزائر كانت مباراة صعبة تاخرت في الجولة الأولى ولكني حققت فوزًا غاليًا صعد بي إلي الأولمبياد، شيء رائع أن تثبت للجميع أنك تستحق ما نلته من الدعم، تذكرت كلمات الجميع ودعمهم لي، لم يكن يليق بنا إلا تحقيق الفوز وقد كان".

وقال الكابتن محمد العسيلي رئيس نادي أهلي فارسكور بمحافظة دمياط: "دور كبير قدمته وزارة الشباب والرياضة في رعاية الموهوبين، نحن نستقبل المواهب ونعمل على تنمية مهاراتهم، هنا يمكنك صناعة الأبطال" واستمر في حديثه قائلا: " الأندية الشعبية تحظي باهتمام كبير، هي أيضًا تعد متنفسًا هامًا للمواهب الصاعدة، نجحنا في تقديم أكثر من نموذج ولكن يمني عياد حققت إنجازًا غير مسبوق، ننتظر ذهبية فرنسا في يوليو المقبل".

اختتمت لاعبة منتخب مصر الحديث قائلة: "أسعي دوما في تمثيل مصر بشكل يليق بها، كما ذكرت قبلا لا يليق بنا سوى الفوز هذا ما أسعي إليه في كل مرة".