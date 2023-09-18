تموين جنوب سيناء تحرر 68 محضرا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ب جنوب سيناء ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدن المحافظة بتنسيق مع الطب البيطري وحماية المستهلك، تنفيذا لتوجيهات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على المحال العامة والأسواق، للتأكد من توافر كل السلع وجودة المعروض منها بمناسبة المولد النبوى الشريف وبدايات العام الدراسي الجديد.

كلف إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين كل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والإدارات الخارجية بتشديد وتكثيف الحملات الرقابية ومراجعة جودة كل المعروض من السلع وكذا حلوى المولد والأدوات المدرسية وأسعارها، وتم التنسيق مع مباحث التموين وفرع جهاز حماية المستهلك والطب البيطرى بجنوب سيناء بحملات مشتركة، حيث تم التأكد من صلاحيات حلوى المولد وجودة المعروض منها ومن الأدوات المدرسية، وتم سحب عينات للتأكد من ذلك، وتم تحرير عدد 68 محضرا بمختلف مدن جنوب سيناء، وتم تحرير 5 محاضر لمنتجات مجهولة المصدر و18 بيع بأزيد من السعر و21 عدم الإعلان عن الأسعار و16 عدم حمل شهادة صحية.

وتم تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان القانونية ومحضر تصرف أحد المخابز البلدية المدعمة فى 4 شكائر دقيق بلدى ومحضر لحوم غير صالحة للاستخدام بإجمالى كمية قدرها 22 كيلو مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية.