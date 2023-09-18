اليوم السابع
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تراجع أسعار الأعلاف 400 جنيه اليوم لجميع الأنواع

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:01 م
تراجع أسعار الأعلاف 400 جنيه اليوم لجميع الأنواع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت ـ أسماء نصار

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تراجعت الأعلاف اليوم بالأسواق 400 جنيه لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة، وأيضًا استمرار تراجع سعر الذرة الصفراء بسبب الإفراجات الجمركية الأخيرة.
 
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.
 
وأضاف أن الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 8مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023)  7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.
 
وأكد القصير، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
 
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

الأعلاف

فول الصويا

الذرة الصفراء

صناعة الاعلاف



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