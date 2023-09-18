تحرير 23 مخالفة متنوعة ضد عدد من المخابز بالفيوم

الفيوم ـ رباب الجالى

أجرى خالد فراج رئيس مركز ومدينة ابشواى، بمحافظة الفيوم، جولة ميدانية مبكرة لمتابعة انتظام العمل بالمخابز بدائرة المركز، وشارك فى الجولة كل من، محمد موسى نائب رئيس المركز وياسر رياض مدير إدارة التموين بإبشواى وخالد الجاحد المشرف العام على الإشغالات والتعديات ومحمود عبد الله مدير الرقابة التموينية بإبشواي.

شملت الجولة المرور على 18 مخبزا من مخابز المدينة ومخابز الوحدة المحلية بالخالدية والوحدة المحلية بشكشوك ودائرة المركز، وتفقد انتظام سير العمل وتوفير الخبز للمواطنين بشكل منتظم، كما تم متابعة الالتزام بمستوى النظافة العامة وإجراءات الأمن والسلامة بكل مخبز.

وأوضح رئيس مركز و مدينة أبشواى ، أنه خلال الجولة الميدانية تم رصد 23 مخالفة متنوعة ببعض المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد التقارير لجميع المخالفات وهى 4 تقارير مخالفة مواصفات و4 تقارير مخالفة وزن و8 تقارير عدم إعطاء بون للمواطن و6 تقارير عدم وجود قائمة بالمخبز وتقرير سوء حالة النظافة ووجه رئيس المركز بالمرور الدورى والمتابعة المستمرة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس المركز يوقف أعمال تجاوز ترخيص وبناء دور مخالف على مساحة 450 مترا خلال جولة ميدانية مسائية بمركز إبشواي، وإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة 100 متر بمركز إبشواى،

وفى جولة لرصد المبانى المخالفة تم رصد بناء داخل الحيز العمرانى بمدينة إبشواى، وقال خالد فراج رئيس المركز، إن المخالفة عبارة عن وقف أعمال وفك شدة خشبية مخالفة لتجاوز ومخالفة شروط ترخيص لدور سابع علوى بناحية منطقة العسال بمدينة ابشواى على مساحة 450 مترا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما تابع رئيس المركز إزالة لحالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بناحية العضامى بابو جنشو عبارة عن غرف وأسوار بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 100 متر تحت إشراف فوزى عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسئولى القسم الفنى بالمدينة.