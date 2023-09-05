تعرف على تفاصيل أعمال رصف الطرق بمركز أبشواي في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواى بمحافظة اليوم، إن المدينة وتوابعها تشهد أعمال رصف العديد من الطرق ورفع كفاءتها خلال هذه الفترة، حيث تتم أعمال تغطية وتوسعة الطريق السياحى ابشواي شكشوك وطريق القري السياحية.

ولفت رئيس المركز إلى أنه يتم استكمال أعمال الانترلوك بالطريق ورصف الجزء المنتهي من التوسعات.

وأشار مراد مسعود إلى انه تم فرد وتمهيد السن بطريق ابشواي جبل سعد ضمن أعمال رصف الطريق وبدء رصف طريق ابشواي العجميين.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبشواي الي انه تتم أعمال دهان الأرصفة والبلدورات بشارع المصرف بإبو جنشو وطريق ابشواي النصارية ربطاً بالطريق الدائري طريق الجناين.

وتتم استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة المرور من أعمال رصف وانترلوك ودهان واجهات العمارات السكنية والمباني بعد توسعة الطريق ورفع الأكشاك المخالفة وعوائق الطريق.