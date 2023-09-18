اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار في مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:27 م
تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من عقار في مدينة 6 أكتوبر حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق أحد الأشخاص الحياة، نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بمدينة 6 أكتوبر. 
 
بإجراء التحريات تبين أن شخصا فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، نتيجة سقوطه من عقار، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى المركزي. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

سقوط شخص من عقار

مدينة أكتوبر

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