تحريات لكشف غموض مقتل شخص فى العجوزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض مقتل شخص داخل شقة بمنطقة المهندسين في العجوزة، حيث فارق الحياة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في المهندسين بالعجوزة، انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.