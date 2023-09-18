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بريطانيا: توجيه التهم لشخص تسلق مبنى تابع لقصر "باكنجهام"

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 03:52 م
بريطانيا: توجيه التهم لشخص تسلق مبنى تابع لقصر "باكنجهام" الشرطة البريطانية ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين، توجيه تهم التعدى على ممتلكات الغير ومحاولة السرقة إلى شخص حاول تسلق مبنى قريب تابع لقصر "باكينجهام" الملكى.

وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على شخص حاول التسلل إلى الإسطبلات الملكية الملاصقة لمقر الإقامة الملكية يوم السبت الماضي في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية.

وأكد قصر "باكينجهام" أنه لم يصب أى من أفراد العائلة الملكية بأذى جراء الواقعة، فيما من المقرر أن يمثل المتهم "25 عاما" أمام المحكمة لاحقا.

يشار إلى أن الإسطبلات الملكية في قصر باكنجهام تتولى مسؤولية جميع ترتيبات السفر البري للملك وأفراد الأسرة المالكة الآخرين، كما تضم السيارة الذهبية التاريخية التي يعود تاريخها إلى 260 عاما واستخدمت في تتويج الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953 وفي اليوبيل البلاتيني في عام 2022 بالإضافة إلى تتويج الملك هذا العام.


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