بريطانيا تعين مفوضا تجاريا جديدا في الصين وهونج كونج

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين تعيين لويس نيل مفوضًا تجاريًا جديدًا للبلاد في كل من الصين وهونج كونج.

وقال وزير الأعمال والتجارة البريطاني كيمي بادينوش - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إن "الصين واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم، لذلك نآمل أن يبني نيل سجلا متميزا في التجارة معها".



وأكد بادينوش أن شبكة المفوضين البريطانيين للتجارة تحظى بدعم كافة أنحاء العالم ، كما تعمل على تعزيز التجارة والاستثمار وتمويل الصادرات في المملكة المتحدة.



وأضاف وزير التجارة البريطاني أن "المملكة المتحدة تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة مع الصين وهونج كونج، حيث بلغ حجم التجارة أكثر من 137 مليار جنيه إسترليني على مدار الاثني عشر شهرًا حتى نهاية مارس 2023، ما يجعل المنطقة تعادل ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة".



من جانبه، قال المفوض التجاري البريطاني في الصين وهونج كونج لويس نيل، إن "أولويتي هي الحفاظ على استمرارالزخم مع الصين وهونج كونج ".



وأوضح أن الحفاظ على الزخم سيكون من خلال الاستمرار في دعم النمو لكل من الشركات البريطانية، وكذلك المستثمرين الصينيين وهونج كونج في القطاعات الرئيسية في المملكة المتحدة.



وأضاف المفوض البريطاني أننا "يمكننا تعميق التجارة والتعاون لتحقيق قدر أكبر من الأمن الاقتصادي والازدهار والتحديات العالمية مثل تغير المناخ وانخفاض الكربون".