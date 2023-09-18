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انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم 6 ساعات لغسيل الشبكات

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:12 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم 6 ساعات لغسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينه القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 18 / 9 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجرا.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيراً إلى أن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف م3/يوم، وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.
 
‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنة التفتيش.
 
 
 
 

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