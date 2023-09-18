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اليوم.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة الغردقة للكاراتيه بمشاركة 450 لاعبا

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:00 ص
اليوم.. انطلاق النسخة الثانية من بطولة الغردقة للكاراتيه بمشاركة 450 لاعبا الكاراتيه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تنطلق اليوم الاثنين، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، فاعليات بطولة الغردقة للكاراتيه فى نسختها الثانية، والذى ينظمها نادى الغردقة الرياضى، بمشاركة 450 لاعبا من محافظات الجمهورية من مختلف الأعمار، يمثلون 33 هيئة رياضية،  ما بين نادي ومركز شباب وأكاديمية من مختلف المحافظات تحت رعاية الاتحاد المصري للكاراتيه، وفرع البحر الأحمر.
 
ومن المقرر أن تستمر البطولة لمدة يومين وتقام المنافسات بالصالة المغطاة بالغردقة باشراف لجنة تحكيم من الاتحاد المصري للكاراتيه تضم 25 حكما، حيث أكد محمد الشيخي رئيس نادي الغردقة الرياضي، أن من بين المشاركين لاعبون من المنتخب القومي.
 
وأكد أن يشارك في افتتاح البطولة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب الفني للاتحاد الدولي، وأمين الزعبلاوي عضو مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه كما تشهد البطولة حضور عددا من مدربي المنتخب القومي للكاراتيه، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين مساء الثلاثاء المقبل.

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