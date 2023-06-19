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لاعب المؤسسة العسكرية أحمد رجب يحصد البرونزية فى بطولة الكاراتيه باليابان

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:23 م
لاعب المؤسسة العسكرية أحمد رجب يحصد البرونزية فى بطولة الكاراتيه باليابان لاعب المؤسسة العسكرية أحمد رجب يحصد البرونزية فى بطولة الكاراتيه باليابان
كتب زكى القاضى

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حقق لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب الملازم أحمد رجب المصرى، إنجاز رياضى جديد للرياضة المصرية بتحقيقه المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية فى مسابقات وزن فوق 84 كجم بعد مشاركته ضمن بعثة المنتخب القومى المشاركة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، والتى أقيمت فعالياتها بدولة اليابان بمشاركة 46 دولة .
 
فيما قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعب لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى الذى يضاف لسجلات تاريخ الرياضة المصرية، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها الأجيال القادمة بعد تمكنهم من تحقيق الإنجازات الرياضية المرموقة فى كبرى المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية .

الكارتيه

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