الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة تستقبل 110 حالات في يومها الثالث بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

استقبلت الوحدة المتنقلة الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة، اليوم الاثنين، 110 حالة وذلك في ثالث أيامها، حيث أنها بدأت يوم السبت، وتنتهي في يوم الأربعاء المقبل، وتتمركز الوحدة بجوار مجلس ومدينة الإسماعيلية، بجوار حديقة المعرفة من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا.

ومن جانبه قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تحويل 35 حالة للعيادات المتخصصة و5 حالات فحص بجهاز السونار و19 حالة أشعة ماموسونار و11 حالة لجهاز المامو.

وأضاف حطب، أن هذه الخدمة تأتي في إطار خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدعوة لجميع سيدات الإسماعيلية على التوجه للوحدة المتنقلة والعيادة الأولية، وإجراءات الفحص من أجل الاطمئنان على أنفسهم.

وأكد بشارة على ضرورة تقديم الخدمة الطبية المتكاملة المتميزة لسيدات المحافظة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرة التي تستهدف سيدات مصر للتوعية والكشف المبكر عن المرض.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100يوم صحة" والتي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية.