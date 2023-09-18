حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة غير الحكومية بالإسماعيلية

الإسماعيلية : السيد فلاح _ صبري غانم

نفذت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية اليوم الاثنين، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بناءً على توجيهات الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية أن الحملة قامت بالمرور على 7 منشآت خاصة، من بينهم مركز للنساء والتوليد، وعدد من العيادات الخاصة بالأسنان، العظام، الصدر والباطنة والنساء والتوليد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية ومحل للنظارات.

وقد تنوعت المخالفات ما بين إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وذلك مخالف لمادة 1 و2 لقانون رقم ٥١ لسنة 1981، ومخالفة عدم وجود غرفة للتعقيم علاوة على عدم وجود غرفة للنفايات في بعض الأماكن بالإضافة إلى مخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفي حال تكرار تلك المخالفات سيتم غلق المنشآة المخالفة.