اليوم السابع
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النيابة العامة تحتفل بانتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي.. فيديو

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:09 م
النيابة العامة تحتفل بانتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي.. فيديو النيابة العامة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم- امنية الموجي

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أقامت النيابة العامة، فعاليات حفل المستشار حماده الصاوي للاعلان عن انتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي علي مستوي الجمهورية، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حماده الصاوي، ورئيس محكمة النقض المستشار حسني عبد اللطيف والنائب العام الجديد والتي تبدأ ولايته غدًا الثلاثاء المستشار محمد شوقي عياد.
 
وأضافت النيابة العامة في فيديو منشور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، متضمن كافة التفاصيل الخاصة  بحفل النيابة العامة بانتهاء المرحلة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي، وفق أحدث المعايير العلمية الدولية في تكنولوجيا بناء مراكز البيانات. 
 

النيابة العامة

ادارة المضبوطات

الرقابة الادارية

وزارة العدل



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