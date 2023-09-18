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النقابة العامة للمهن الاجتماعية: نجدد تأييد الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:33 م
النقابة العامة للمهن الاجتماعية: نجدد تأييد الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت آية دعبس

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وجهت النقابة العامة للمهن الاجتماعية "مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية وجموع الاجتماعيين على مستوى جمهورية مصر العربية"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمبادرته التي عبر عنها في خطابه الأخير بتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حتى تعبر مصر تحت قيادته الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني المستهدف.

 

وتابعت النقابة العامة للمهن الاجتماعية في بيان اليوم: "يؤيد الاجتماعيون في مصر القيادة السياسية في كافة الإجراءات المنشود منها زيادة الحماية والرعاية الاجتماعية لشعب مصر الأصيل، وتجدد العهد بالمؤازرة والتأييد في بناء مصر الحديثة القوية الآمنة".

 

 


الرئيس السيسى

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قرارات الرئيس السيسى للحماية الاجتماعية

نقابة المهن الاجتماعية

النقابة العامة للمهن الاجتماعية

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